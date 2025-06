Il piano B è Farioli: in caso di calmoroso dietrofront di Pioli, la Fiorentina si tutela

Lo scrivono ormai tutte le testate e i siti specializzati: salvo sorprese, Stefano Pioli sarà il nuovo allenatore della Fiorentina. Un matrimonio che si farà, scossoni dell’ultim’ora esclusi. E proprio per tutelarsi in una situazione che rimane comunque un po' incerta per i problemi fiscali dell'attuale tecnico dell'Al-Nassr che potrà essere ufficializzato solo dopo il 2 luglio, la Fiorentina pensa a un piano B. Lo scrive il Corriere dello Sport.

La trattativa con gli arabi rimane per certi versi delicata e, nonostante la volontà dei protagonisti siano convergenti, restano da trovare gli incastri giusti. Come spiega il quotidiano, servono diplomazia, calma e toccare le corde giuste senza forzare la mano, altrimenti diventa alto il rischio di provocare l'alzata del muro a difesa del contratto da parte della società araba.



Del domani non v'è certezza e quindi Pradè e gli uomini di mercato della Fiorentina hanno già pronto nel cassetto il piano B da tirare fuori all'eventuale, sgradita sorpresa. E perfino un piano C, con il nome a sorpresa molto improbabile ma non si sa mai. Francesco Farioli e Thiago Motta: sono dentro al piano B e il toscano ex Ajax sta sopra all'italo-brasiliano ex Juventus. Già avvertito del gradimento che c'è al Viola Park per le sue idee, per il suo modo di giocare e di organizzare una squadra, ma Farioli è consapevole pure che le porte del centro sportivo di Bagno a Ripoli si spalancherebbero per lui soltanto se si richiudessero quelle per Pioli.