Il Panathinaikos si riscatta e vince 2-0 in campionato: a segno un ex Verona

Vittoria per la Fiorentina ieri contro il Lecce e vittoria oggi anche per il Panathinaikos. Gli avversari dei viola negli ottavi di finale di Conference League (match in programma ad Atene il prossimo 6 marzo all ore 18:45 italiane) hanno battuto questa sera in casa il Panetholikos per 2-0 grazie alle reti dell’ex Verona Swiderski (al 34’) e al raddoppio di Ounahi al 79’.

In virtù di questo risultato, il “Pana” è salito a quota 49 punti in classifica (avvicinando l’AEK, che è seconda a 52 ma ha una gara in meno) ed ha riscattato il recente ko in campionato contro l’ultima in classifica di settimana scorsa. Fiorentina, dunque, avvisata.