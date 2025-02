Il Panathinaikos di Dragowski o la prima trasferta in Bosnia: ecco la possibile avversaria viola

Oggi alle 14, da Nyon, la Fiorentina conoscerà la propria avversaria agli ottavi di finale di Conference League, in programma il 6 e il 13 marzo con gara di ritorno casalinga per i viola, dunque al Franchi. Al sorteggio di oggi la squadra di Palladino potrà pescare il Borac Banja Luka o il Panathinaikos, e La Gazzetta dello Sport fa un breve riepilogo di che formazioni si tratta.

Il Panathinaikos

Partendo dai greci, sono senza dubbio l'opzione da evitare. Oltre ad essere un avversario più tosto, la Fiorentina tornerebbe ad Atene contro una delle acerrime rivali dell'AEK, squadra dello stadio - l'Agia Sophia - in cui lo scorso anno venne sconfitta dall'Olympiacos (l'altra big ateniese) in finale di Conference. Il Pana ieri ha acciuffato la qualificazione all'ultimo minuto, ha chiuso il maxi-girone del torneo al 13° posto ma in Grecia è al terzo posto in campionato, dove l'anno scorso chiuse quarto. Pericolosi alcuni elementi come Tete, esterno ex Lione e Shakhtar, ma anche le ex conoscenze della Serie A Djuricic o Swiderwski in attacco e il marocchino Ounahi, gioiello della nazionale di Regragui al Mondiale in Qatar assieme ad Amrabat. In porta, infine, proprio un ex viola come Dragowski.

Il Borac Banja Luka

Più morbido invece il Borac Banja Luka, che ha difeso con uno 0-0 il risultato dell'andata sull'Olimpia Lubiana. Componente non da poco qui è l'ambiente: anche ieri è stata interrotta la gara per una decina di minuti dopo il ripetuto lancio di oggetti sul terreno di gioco da parte dei suoi tifosi (che però erano in trasferta, in Slovenia). Per la Fiorentina potrebbe esserci la prima trasferta in Bosnia della sua storia, contro la squadra campione in carica nel proprio Paese ma che ha chiuso il maxi-girone di Conference al 20° posto con due sole vittorie, di cui una contro il Lask che a Firenze è uscito sconfitto per 8-0. Decisamente un avversario di altra portata rispetto ai greci.