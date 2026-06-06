Il Las Palmas tratterà l'acquisto di Amatucci in caso di promozione

Il Las Palmas tratterà l'acquisto di Amatucci in caso di promozioneFirenzeViola.it
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
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di Redazione FV
Il Las Palmas vorrebbe comprare Lorenzo Amatucci in caso di promozione in Liga: il giocatore è in prestito con diritto dalla Fiorentina

Alcune novità dalla Spagna per quanto riguarda un giocatore viola in prestito. Si tratta di Lorenzo Amatucci, che secondo quanto riporta Radio Marca il Las Palmas vorrebbe acquistare definitivamente dalla Fiorentina in caso di promozione in Liga. Il club canario punterebbe ad abbassare il costo dell'opzione, ad oggi insostenibile per le proprie casse. Sul classe 2004 ci sarebbe anche altre squadre, fra cui l’Alaves e il Torino. 

La stagione di Lorenzo Amatucci

Quest’anno Amatucci ha giocato 40 partite con la maglia del Las Palmas, servendo 4 assist. Ha totalizzato 3338 minuti. Domani la squadra spagnola giocherà l’andata delle semifinali playoff contro il Malaga. Il ritorno sarà invece mercoledì. C’è in ballo anche una fetta importante del futuro di Amatucci. Ricordiamo che il centrocampista era stato ceduto dalla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto per 5 milioni di euro. 