Il giudice sportivo conferma: Lazio senza Noslin e Marusic, out il vice di Vanoli

vedi letture

Mercoledì sera la Lazio affronterà la Fiorentina senza due pedine fondamentali, oltre alle uscite di mercato (Castellanos). A seguito delle decisioni del Giudice Sportivo infatti sono stati squalificati per un turno di campionato sia Marusic che Noslin della Lazio cui si aggiungono Mazzocchi (Napoli), Hermoso (Roma) e Mancini (Roma). Entrano nella lista dei diffidati Calabresi (Pisa), Cataldi (Lazio), Veiga (Lecce), De Roon (Atalanta), Walukiewicz (Sassuolo), Zaccagni (Lazio).

Per quanto riguarda la Fiorentina, alla società è stata comminata una multa di 2mila euro per il lancio di un petardo durante il primo tempo. Multate a vario titolo altre 7 società tra cui la Lazio, di 5mila euro per cori insultanti verso i tifosi avversari. Super multa alla Roma, per 24mila euro di cui 20mila per il lancio di un petardo che ha colpito al piede un assistente arbitrale senza conseguenze ma, successivamente esploso ad un metro, lo ha stordito; gli altri 4mila euro sono per il lancio di fumogeni in campo.

Sempre per quanto riguarda il club viola, squalificato per un turno il vice di Vanoli, Daniele Cavalletto, reo di un "atteggiamento intimidatorio nei confronti dei componenti della panchina avversaria".. Nello stesso episodio e sempre per gli stessi motivi è stato espulso e dunque sarà squalificato il dirigente della Cremonese Simone Giacchetta.