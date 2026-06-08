Il futuro di Kean rimane un rebus: Grosso chiede una punta d'esperienza come eventuale sostituto

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Il destino di Moise Kean continua a essere uno degli argomenti principali in casa Fiorentina. Tra la clausola rescissoria fissata a 62 milioni di euro e attivabile nel mese di luglio e una valutazione di mercato che si aggira intorno ai 40 milioni, la scelta relativa all’attaccante avrà un peso importante nella pianificazione estiva del club viola.

Lo scenario è chiaro e ne parla la Nazione: se la Fiorentina dovesse cedere Kean, la dirigenza sarebbe chiamata a individuare rapidamente un sostituto all’altezza. Reperire sul mercato un centravanti capace di assicurare lo stesso contributo sotto il profilo tecnico e realizzativo rappresenta però una sfida tutt’altro che semplice. Secondo quanto riportato da La Nazione il nuovo tecnico Fabio Grosso sarebbe orientato verso un profilo che abbia già esperienza nel campionato italiano. L’obiettivo sarebbe quello di limitare i tempi di inserimento e poter contare fin da subito su un rendimento elevato e affidabile.