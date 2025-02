Il commento di Polverosi su Inter-Fiorentina: "Rocchi non può rimanere in silenzio"

vedi letture

Inter-Fiorentina è soprattutto polemiche. Tante polemiche legate soprattutto alla prima rete nerazzurra, originata da un calcio d'angolo che non c'era (le immagini hanno chiarito in maniera evidente come il pallone recuperato da Bastoni e conseguentemente respinto in angolo da Mandragora fosse uscito dal campo). A proposito di questo, sulle colonne del Corriere dello Sport, Alberto Polverosi analizza così la situazione: "

I campioni d’Italia si sono presi la rivincita sulla Fiorentina che li aveva schiantati con tre gol appena giovedì scorso. L’Inter ha creato tantissimo, ma è andata in vantaggio con un gol non regolare, o meglio, un gol nato da un calcio d’angolo che non c’era. E il problema è che la palla rimessa da Bastoni (e poi spedita oltre il fondo da Moreno) aveva superato la linea non di un centimetro, non di cinque, ma di una ventina almeno. Era ben visibile in tv, subito, in diretta, come non lo abbiano visto arbitro e guardalinee è un mistero. Il Var, rifugiato nel protocollo, è rimasto in silenzio, ma in silenzio non potrà rimanere Rocchi. È un momento nero per gli arbitri italiani, non si capisce più nulla. Urge chiarezza.

Per quantità e qualità di occasioni da gol, l’Inter ha meritato la vittoria. La differenza, rispetto a giovedì scorso, era tutta nella testa degli interisti che, di sicuro, hanno trascorso due o tre giorni infuocati alla Pinetina. Adrenalina fin sopra i capelli, nervosismo in panchina (hanno dovuto calmare Inzaghi), rabbia in campo. Una rabbia che ha prodotto quanto Simone chiedeva: Fiorentina schiacciata nei pressi della sua area però, contrariamente a quanto capitato a Firenze, incapace di far scattare il contropiede. L’Inter ha fatto girare la palla senza sosta, ha accerchiato i viola e li ha costretti non in difesa, ma in barricata (...). Al Franchi la Fiorentina aveva avuto l’energia e la rabbia per ripartire e colpire, a San Siro questa possibilità gliel’hanno tolta la rabbia e la forza dell’Inter. Non era una rinuncia volontaria, era l’Inter che non lo permetteva".