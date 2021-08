TMW, Viola ci provano per Politano: no del Napoli

La Fiorentina segue anche Matteo Politano per rinforzare il proprio reparto offensivo. Secondo quanto riportato da TMW, l'ex Inter sarebbe in cima alle preferenze del club gigliato, davanti anche a Domenico Berardi e Riccardo Orsolini. I viola lo apprezzano molto ed anche Italiano, che lo ha allenato al Perugia nel 2012-2013, ha un buon rapporto con lui dopo. La concorrenza non manca perché su di lui c'è anche l'interesse del Milan, ma il problema per entrambe è la ferma volonta del Napoli a non cederlo.