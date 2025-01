FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina torna alla carica per Nicolò Zaniolo. Secondo TMW dopo la cessione di Ikoné i viola hanno già un accordo di massima per l'attaccante dell'Atalanta, la quale prima deve trovare un sostituto di Lookman infortunato. L'ex Roma è in prestito a Bergamo con diritto di riscatto che diventa obbligo a partire da un determinato numero di presenze.