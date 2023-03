TIRRENO, Aprile mese decisivo per la stagione Viola

FirenzeViola.it

Sulle pagine de Il Tirreno ci si sofferma sul complicato e decisivo mese successivo. La squadra Viola infatti tornerà in campo l'1 Aprile a San Siro contro l'Inter e da lì in poi ci saranno altre otto partite tra campionato e coppe fino a fine mese (il 30 Aprile contro la Sampdoria). Mese dunque essenziale per Biraghi e compagni, che avranno poi maggio per un finale normale o affascinante in base agli esiti delle gare precedenti. Tutto quanto incredibilmente bello e frenetico.