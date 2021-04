Franck Ribery ieri era in tribuna durante Fiorentina-Atalanta e non è passato inosservato l'abbraccio col presidente Rocco Commisso, tornato a Firenze in mattinata. Secondo Sky Sport, il rinnovo dell'attaccante francese non è più così lontano, infatti - riporta monzanews.it - l'ipotesi Monza per l'ex Bayern Monaco sembra allontanarsi.