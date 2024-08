SKY, Inserimento dei viola per Mangala del Lione

FirenzeViola.it

Arrivano alcuni importanti aggiornamenti sul mercato della Fiorentina: SkySport riporta infatti un interesse dei viola per Orel Mangala, centrocampista belga dell'Olympique Lione. Il classe '98, protagonista col Belgio nello scorso Europeo, è corteggiato da tempo dall'Everton ma la Fiorentina sta cercando di inserirsi in extremis nell'operazione. Intanto, aggiunge Sky, proseguono i contatti per Martin Baturina, trequartista classe 2003 della Dinamo Zagabria.