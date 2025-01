VIDEO FV, Kayode in bilico, dietro occhio a Cristante

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel consueto appuntamento con "Chi si compra flash", in onda su Radio Firenzeviola per tutte le ultime di calciomercato legate alla Fiorentina, si è parlato della trattativa portata avanti dai viola per Luiz Henrique del Botafogo, con alternativa Dennis Man del Parma. In difesa occhio all'interessamento del Brentford per Michael Kayode, mentre a centrocampo la Fiorentina monitora la situazione di Bryan Cristante della Roma.

