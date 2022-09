REPUBBLICA, Brutta botta per Dodò: tempi di recupero

L'infortunio di Dodò potrebbe essere più brutto del previsto. Nei minuti finali il della prima frazione di gioco il terzino brasiliano si era accasciato al suolo facendo subito temere il peggio ai tifosi a tinte viola, ed il report medico parla di "problema muscolare al gemello mediale della gamba destra". Il numero 2 stava entrando sempre di più negli schemi di Italiano e mettendo in luce tutte le sue qualità che avevano convinto la dirigenza viola a sborsare 18 milioni per lui. "Per Dodò è una roba seria al polpaccio. Speriamo non resti lontano tanto tempo. Purtroppo giocando ogni giorno, a qualcuno si dà minutaggio per far aumentare la condizione. Era in grandissima crescita,penso che lo perderemo per un po’ di tempo". Così ha commentato il tecnico ex-Spezia, che adesso rischia di perdere il suo terzino titolare per oltre un mese. A dirlo è La Repubblica