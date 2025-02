I quattro problemi della Fiorentina: così la Gazzetta sulle criticità da risolvere

Gudmundsson e Colpani non al top, mancanza di continuità, Kean senza alternative, rinforzi di gennaio ancora da inserire. Questi, in sintesi, i problemi della Fiorentina per la Gazzetta dello Sport. Una lista enunciata nell'edizione odierna della rosea, che fa il punto sul momento della squadra di Palladino. Quattro criticità appunto, partendo dalla continuità: il rendimento altalenante è un problema evidente, la Fiorentina ha battuto squadre di vertice come Lazio, Milan, Roma e Inter, ma ha anche perso contro avversari meno quotati come Udinese, Monza e Como. Nonostante ciò, è in corsa per l’Europa con quattro punti in più rispetto allo scorso anno.

Poi ci sono gli automatismi: Palladino deve trovare soluzioni rapide, inserendo al meglio i nuovi acquisti di gennaio (Zaniolo, Fagioli, Folorunsho, Ndour e Marì). Dopo la sconfitta con il Como si è assunto le responsabilità: «Dobbiamo trovare soluzioni adatte a noi», confermando la necessità di un salto di qualità. Un altro problema è legato a due acquisti della scorsa estate risultati finora tutt'altro che utili. Albert Gudmundsson non ha ancora inciso: «È stato sfortunato», ha spiegato Palladino. Anche Andrea Colpani non ha ancora mostrato il suo valore, per usare un eufemismo. E poi c'è la dipendenza da Moise Kean, autore di 15 gol, è insostituibile. Senza di lui, l’attacco perde incisività. A Verona rientrerà dopo la squalifica: un primo passo per ritrovare stabilità.