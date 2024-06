NAZIONE, Centravanti cercasi. Da Retegui a Icardi

Fonte: La Nazione

FirenzeViola.it

Come detto, senza giri di parole dal Direttore Sportivo Daniele Pradè, la Fiorentina si muoverà sul mercato degli attaccanti per cercare di regalare una prima punta di spessore a Raffaele Palladino. La società viola, che nel frattempo ha praticamente chiuso l'esperienza di Belotti a Firenze e sta valutando le possibili mosse in uscita riguardanti Nzola, sta valutando sette profili insieme al nuovo tecnico. Il primo nome è quello del figlio d'arte Daniel Maldini, un giocatore offensivo, anche se non un bomber, che potrebbe lasciare il Milan(proprietario del suo cartellino) per 8 milioni. L'obiettivo che al momento sembra più concreto, come riportato da La Nazione, riguarda l'attaccante del Genoa Mateo Retegui. Pradè proverà a portarlo a Firenze con un'offerta da 20 milioni, vedremo cosa risponderà la società ligure che, come visto a gennaio per Gudmundsson, è bottega cara.

La pista forse più facile da percorrere sarebbe quella che porta a Marko Arnautovic. L'austriaco a Firenze giocherebbe e l'Inter lo lascerebbe partire per una cifra abbordabile, ma la grande incognita sono gli infortuni. Altro nome caldo quello di Andrea Pinamonti. Il problema qui è legato alla concorrenza che potrebbe far lievitare il prezzo che il Sassuolo ha fissato intorno ai 18 milioni di Euro. Dal Lecce potrebbe arrivare Nikola Krstovic, anche se trattare una cessione con Corvino non è mai facile. L'usato sicuro potrebbe essere Milan Djuric, ma il rischio è che l'attaccante del Monza possa fare la stessa fine di Nzola. Infine il grande sogno: Mauro Icardi. A parte l'emozione che questo nome può generare nei tifosi, la realtà parla di una trattativa molto complicata per le cifre relative sia al suo ingaggio sia al prezzo del cartellino.