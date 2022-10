LA NAZIONE, È un'altra notte verità. Jovic...

Il viaggio ad intermittenza della Fiorentina trova stasera uno snodo che le farà capire meglio il senso di una stagione complicata - scrive La Nazione in edicola oggi, nell'apertura dal titolo "Viola, un'altra notte della verità. Jovic mette la Lazio nel mirino" - Impossibile infatti che la Lazio non dia indicazioni precise: di qua o di là? Nel sottotitolo si legge "Luka e Kuamè la coppia della speranza. I progressi in Scozia e la necessità di una svolta in campionato. La classifica è davvero da migliorare: dopo i risultati di ieri la squadra di Italiano è solo tredicesima"