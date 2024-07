GAZZETTA, Logan Costa o Vitik per la nuova difesa

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

La Gazzetta dello Sport, stamani in edicola, sottolinea come la Fiorentina incasserà 15 milioni dalla cessione di Nikola Milenkovic al Nottingham Forest. Il serbo invece percepirà 3,3 fino al 2029 in Inghilterra. Il nome più gettonato per sostituirlo è Logan Costa del Tolosa, classe 2001 per 1,90 cm. Con i francesi si potrebbe parlare anche di Thijs Dallinga, attaccante che piace molto a Raffaele Palladino. L’alternativa al centrale capoverdiano è Martin Vitik dello Sparta Praga.