Calciomercato CSC Flash, opzione Dominguez per la fascia. In difesa spunta Vavro

Altri aggiornamenti di calciomercato, riguardanti la Fiorentina, all'interno del "Chi si compra? Flash!".

Questione esterni.

Dopo Solomon, piace Dominguez del Bologna: l’argentino è considerato uno dei 3-4 giocatori in uscita. Vuole giocare con più continuità e il suo procuratore è in cerca di una soluzione. La Fiorentina può esserlo. Sulla trequarti c'è il pressing dei viola per Baldanzi, non convocati dalla Roma per la gara con il Lecce per piccolo un problema muscolare.

In difesa spunta Vavro.

Dalla Germania parlano di un interesse della Fiorentina per Vavro, difensore del Wolfsburg con cui ha un contratto fino al giugno del 2027. Ma prima di tutto si proverà a fare un tentativo per Dragusin del Tottenham.

Le uscite.

Richardson è in trattativa con il Nizza per il trasferimento in prestito: il centrocampista cerca spazio e ha messo il club francese come sua priorità.