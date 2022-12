CORR. SPORT, Valencia e non solo su Nico. Adesso...

L'edizione odierna del Corriere dello Sport si concentra sul futuro di Nico Gonzalez. L'esterno argentino, nonostante la Fiorentina avesse consegnato nelle mani di una nota agenzia internazionale con sede a Londra, il mandato di iniziare a sondare la disponibilità dei principali club d’Europa che fossero alla ricerca di un esterno offensivo, ha dato come risultati pochi, pallidi, sondaggi dalla Premier League ma soprattutto il reale interessamento del Valencia. Nessuna squadra però non si è mai avvicinata alla valutazione che la Fiorentina fa del giocatore (25 milioni). Di conseguenza, la societa gigliata ha deciso di interrompere qualsiasi trattativa legata alla cessione dell’argentino. Dopo le prime turbolenze che si erano create, finalmente, tempo fa, la pace è stata raggiunta. E adesso Nico Gonzalez ha voglia di gettare anima e corpo sul progetto Fiorentina, l’unica via che può riportarlo ad alti livelli dopo cinque mesi di tanti bassi e pochi alti. Tra l'altro, l'ex Stoccarda, farà ritorno a Firenze in giornata per riprendere gli allenamenti con la squadra.