CORR SPORT, Nico: il numero 10 di Rocco

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Nico Gonzalez è sempre più decisivo. Solo qualche mese fa, come scrive il Corriere dello Sport, Commisso ha rifiutato per il suo numero dieci un'offerta di 50 milioni dal Brentford. Nico e i viola si sono giurati amore fino al 2028, ma chissà che la cosa non possa andare anche oltre. In questa stagione, con la maglia numero dieci sulle spalle, l'argentino ha già superato la quota di reti messe a segno nel suo primo anno toscano. La differenza è che siamo ancora a dicembre, mentre due stagioni fa ci aveva impiegato trentanove partite.

Il nuovo obiettivo è battere il suo record stagionale di 14 realizzazioni, fissato lo scorso anno, e per farlo gli bastano appena cinque gol. Per arrivarci il più velocemente possibile(il suo obiettivo è entro fine anno) saranno determinanti i rigori. Specialità dell'argentino che a Firenze non ne ha ancora sbagliato uno.