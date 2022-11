CORR. SPORT, Sofy: priorità ad ACF. I Reds...

Dopo le belle prestazioni al Mondiale, riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, resta da capire cosa vorrà fare Sofyan Amrabat dal momento in cui le voci dall'Inghilterra (Tottenham e Liverpool) diventeranno vere e proprie offerte. Dall’entourage del giocatore filtra, come già raccontato da FirenzeViola.it, la volontà di ascoltare in primis i progetti futuri della Fiorentina. Rispetto alla realtà di adesso però, le possibili cifre e i palcoscenici per il centrocampista marocchino, sarebbero da sogno. La competizione che il giocatore spera presto di raggiungere si chiama infatti Champions League. Uno scenario che i viola non possono garantire ma che certo non frenerà il club di Commisso dal proposito di blindare il marocchino. La Fiorentina resta comunque fiduciosa, vista anche l'opzione a suo favore per estendere il rapporto fino al 2025 con l'ex Verona.