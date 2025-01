COR.SPORT, Viola-Henrique, parti più vicine. Opzione Man

© foto di pietro.lazzerini

Il primo obiettivo della Fiorentina fino alla chiusura del mercato rimane Luiz Henrique. Lo ribadisce ancora una volta il Corriere dello Sport-Stadio, rimarcando come i viola siano intenzionati a provare il tutto per tutto. Il giocatore ha già l'accordo con Pradè e Goretti e ha dato la priorità all'Italia, mettendo in stand-by le offerte del Lione e della Premier, giunte da Crystal Palace e Nottingham Forest. Le richieste del Botafogo ad ora restano di 30 milioni di euro, il club di Rocco Commisso, dopo una prima offerta da 16 milioni più bonus, ha rilanciato con una proposta 20 milioni o poco più tra parte fissa e bonus. Situazione che la Fiorentina vuole provare a sbloccare in tutti i modi, nelle ultime ore le parti si sarebbero ulteriormente avvicinate, ma non ancora in modo decisivo - spiega il quotidiano -.

Altrimenti, l'alternativa al brasiliano resta Dennis Man. Da Parma rimbalzano voci su una proposta della Fiorentina da 12 milioni di euro per l'attaccante rumeno. I Ducali, che chiedono almeno 15 milioni per trattare la cessione dell'esterno, hanno lasciato intendere che non farebbero resistenza se i viola si presentassero con l'offerta giusta. Man ha un contratto fino al 2027 ed è un giocatore importante per i Crociati, ma non incedibile. Il fantasista gradisce eccome la Fiorentina ma al contempo vorrebbe alzare l'ingaggio che percepisce attualmente (che si aggira intorno al milione e mezzo netto a stagione). La prossima settimana sarà tutto più chiaro, i viola al momento temporeggiano per provare prima a sbloccare la situazione Luiz Henrique.