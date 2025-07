Difesa affollata tra acquisti e conferme: per Comuzzo c'è l'interesse del Milan

La Repubblica (Firenze) oggi in edicola concentra la sua attenzione sul reparto difensivo. Con l'ufficialità dell'arrivo di Mattia Viti, ieri le visite mediche e la firma sul contratto, i centrali gigliati sono addirittura 8. Oltre a lui ci sono Pongracic, Ranieri, Comuzzo, Marì, Moreno più i rientranti dai prestiti Valentini e Lucchesi. Pioli dovrebbe ripartire dal 3-5-2 ma anche con questo modulo il reparto arretrato ha bisogno di una sfoltita. Così è iniziata subito la caccia alla giusta sistemazione, in prestito, per quei giocatori che avranno bisogno di fare esperienza altrove. È il caso di Valentini e di Moreno: entrambi sono richiesti dal Verona e in questi giorni i club hanno parlato per trovare la formula giusta. Per l'ex Boca Juniors si tratterebbe di un ritorno in gialloblu anche se l'ultima parola sulla sua cessione spetterà a Pioli. Per Moreno invece si registra l'interesse di due club spagnoli come l'Espanyol e il Levante. La Fiorentina però vorrebbe vedere l'ex Belgrano in Italia.

Con Pablo Marì per ora confermato e con Lucchesi verso un nuovo prestito, le attenzioni dei dirigenti viola sono concentrate soprattutto su Pietro Comuzzo. Soprattutto da lui dipenderà il mercato in difesa della Fiorentina. Il rinnovo di contratto fino al 2029 con opzione fino al 2030 firmato a maggio è un segnale della volontà di entrambe le parti di proseguire insieme ma si sa, le vie del mercato sono infinite. In Italia ha tanti estimatori e soprattutto il Milan, in caso di mancato accordo con Leoni del Parma, potrebbe decidere di investire su di lui. Vedremo se arriverà un'offerta importante come risponderà la Fiorentina. Se dovesse partire Comuzzo salirebbero le chances di rimanere di Velentini.