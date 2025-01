OFFERTI 18 MLN PER LUIZ HENRIQUE, IL BOTAFOGO FA MURO: IL PUNTO

Fonte: ha collaborato Ludovico Mauro

Il grande obiettivo di mercato della Fiorentina è Luiz Henrique del Botafogo. Il brasiliano piace tantissimo al direttore tecnico Roberto Goretti, che lo segue da ben due mesi. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it la dirigenza viola ha presentato un’offerta da 16 milioni di euro più 2 di bonus al presidente John Textor, che tuttavia non scende dalla richiesta iniziale di 30 milioni cash e che ha un piano ben preciso per il giocatore classe 2001.

La strategia del presidente.

Textor è anche proprietario del Lione che vive un periodo economicamente complesso, quindi vuole trasferire Luiz Henrique in Francia come fatto con l'argentino Thiago Almada. Ma proprio per i problemi finanziari dei francesi non è da escludere che, una volta portato in Ligue 1, Luiz Henrique possa essere comunque trattato da una squadra interessata a farlo. La Fiorentina è una di queste, anche se ora come ora non ci sono i presupposti per parlare di un'operazione calda.

Luiz Henrique vuole l'Italia.

L'attaccante dopo l'esperienza al Betis vuole tornare in Europa, in particolare le sue preferenze vanno a Spagna e Italia. Motivo per cui quando ha saputo dell'offerta viola, il ragazzo ha iniziato a fare pressione sul Botafogo che però non ne vuole sapere di abbassare il prezzo di partenza. Non è escluso che la Fiorentina possa inserire una percentuale sulla futura rivendita per provare a convincere i brasiliani. Sta di fatto che Luiz Henrique piace eccome.