LUIZ HENRIQUE, C'È ANCHE IL NOTTINGHAM FOREST: ALTRO SGAMBETTO DA MARINAKIS

La strada è ancora in salita e la Fiorentina lo sa, ma non molla l'esterno brasiliano Luiz Henrique. Il giocatore è sul mercato, su questo non ci sono dubbi e, mentre la prima squadra del Botafogo si prepara al campionato degli stati (nel quale intanto ha già giocato l'Under 20) il club cerca la miglior soluzione per monetizzare dalla vendita. La Fiorentina ha il gradimento del giocatore (che ha cambiato da poco l'ennesimo procuratore rendendo un po' difficile capire con chi parlare) che vuole l'Europa per fare il salto di qualità ma il Botafogo lo considera un gioiello da cui ottenere una cifra vicina ai 40 milioni (con i bonus) più che ai 30 e dunque aspetta l'offerta migliore forte di diverse corteggiatrici.

Un altro scherzetto da Marinakis? Oltre al Lione, che per ora ha problemi di iscrizione di nuovi acquisti (ma il Barcellona ha dimostrato che lo stallo di mercato può sbloccarsi) e che è riconducibile alla stessa proprietà, c'è forte il pressing di due club della Premier dove i soldi non sono un problema. Di certo non lo sono per il Nottingham Forest la cui proprietà ha promesso ritocchi alla rosa al tecnico Nuno Espirito Santo visto che questa è la miglior stagione degli ultimi trent'anni. Un'occasione dunque da non sprecare. Evangelos Marinakis ha più club, tra cui quell'Olimpiakos che evoca brutti ricordi ai viola visto che contro i greci la Fiorentina ha perso la finale di Conference, questo "scippo" sarebbe un altro scherzetto proprio alla Fiorentina.

Gli aspetti pro Fiorentina Di sicuro il Nottingham di Milenkovic è un concorrente temibile, anche se gli esterni, sia d'attacco che di difesa, sono un punto di forza della squadra ed Henrique sarebbe in partenza una riserva di lusso, che avrebbe però tutto il tempo per inserirsi nel calcio inglese. Un bel regalo al tecnico insomma. Mentre l'altra offerta in Premier viene dal Crystal Palace, stessa proprietà del Botafogo, e dunque con una corsia preferenziale per la trattativa nonostante il quattordicesimo posto in classifica. Almeno questi sono aspetti a favore della Fiorentina con Dodo che continua ad essere un ottimo alleato per convincerlo.

Fiorentina fiduciosa ma col piano B La Fiorentina come detto non si arrende e continua ad aspettare il momento giusto per affondare i colpi. Aspetterà ancora qualche giorno ma intanto ha un piano B. Di sicuro l'alternativa principale è l'esterno del Parma Dennis Man che contro la Fiorentina si è sempre messo in mostra, sia nella Coppa Italia della scorsa stagione sia con il gol della prima di questo campionato, poi recuperato da Biraghi che siglò l'1-1. Sono loro le prime due opzioni in una lista più lunga che per ora però la società viola non vuole prendere in considerazione, fermandosi a quei due nomi.