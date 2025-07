Da Bernabè a Mandragora, entrate e uscite: il punto sul mercato della Fiorentina

Dopo Fazzini, ieri è stato il giorno dell'ufficialità di Mattia Viti. Il difensore toscano ha svolto le visite mediche a Villa Stuart prima di firmare il suo contratto con la Fiorentina nel pomeriggio. Se il reparto difensivo, al netto di alcune uscite come quelle già in programma di Valentini e Moreno, sembra già pronto, il mercato dei viola adesso si svilupperà soprattutto a centrocampo. Il nome in cima alla lista è quello di Adrian Bernabè. Il catalano con Pecchia e Chivu ha giocato praticamente in tutti i ruoli della mediana la scorsa stagione e Pioli lo vorrebbe nella sua nuova Fiorentina. Il problema riguarda la valutazione, circa 25 milioni di Euro, che ne fanno i Ducali. Con poco più di 10 milioni poi i gigliati potrebbero portarsi a casa dall'Emilia anche i muscoli di Sohm, giocatore complementare che spesso in gialloblu ha condiviso il terreno di gioco con Bernabè.

Con l’inizio del ritiro al Viola Park la Fiorentina cercherà di risolvere anche la situazione legata al rinnovo di contratto, con adeguamento, di Rolando Mandragora. Attualmente l'accordo del campano con i viola è in scadenza nel 2026 con un opzione, legata alle presenze, per un ulteriore anno. Come riportato dal Corriere Fiorentino la società toscana deve stare attenta al forte interesse del Real Betis. In attacco infine il nome più gettonato rimane quello di Sebastiano Esposito. Per 10-12 milioni (bonus inclusi) la trattativa può chiudersi anche in tempi celeri. Prima però i viola devono definire il futuro di Beltran.