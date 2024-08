COR.FIO., Nico e Albert, la storia di due separati in casa

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Uno ha rifiutato l’ennesima proposta di rinnovo (con adeguamento dell’ingaggio) ribadendo la volontà di cambiare aria. L’altro, nonostante il nuovo contratto lo abbia firmato meno di un anno fa, ha ribadito alla società e all’allenatore che ha voglia di andarsene e, nello specifico, di andare a giocare la Champions. Quella di Albert Gudmundsson e Nico Gonzalez è una vicenda sempre più tinta di giallo. Lo scrive il Corriere Fiorentino, che in apertura - nella sezione dedicata allo sport- riassume la situazione dei due giocatori destinati a lasciare rispettivamente Genoa e Fiorentina.

L'islandese ha rifiutato il rinnovo col Grifone e è convinto di cambiare aria, direzione Firenze, anche se nelle ultime ore si è registrato un ritorno di fiamma dell'Inter. La vicenda Nico è se possibile ancora più complicata: il giocatore ha l'accordo con la Juventus, l'operazione sembrava ben avviata, poi è arrivato lo stop di Commisso a qualsiasi trattativa. Un intrigo, scrive il Corriere, la cui soluzione difficilmente arriverà entro la fine di questa settimana e che lascia aperte le porte a qualsiasi scenario. Di sicuro c’è che Nico Gonzalez stando a chi lo conosce bene non ha gradito lo stop arrivato dal presidente anche perché, nei mesi scorsi, ai suoi agenti era stato detto che davanti a proposte convenienti per tutti non si sarebbe alzato alcun muro. Per questo la partita resta tutta da giocare e la Juventus, che comunque continua a spingere, non è l’unica destinazione possibile. L’Atalanta per esempio è sempre alla finestra, così come restano vivi alcuni interessamenti dall’estero.