COR.FIO., 8 gol subiti in 4 gare il dato più allarmante

"Un azzardo che non ha pagato e che anzi ha finito per rendere la vita più facile del previsto a un Napoli che, fino a ieri, aveva segnato più di due gol solo contro Bologna, Cagliari, Udinese e Como (non proprio difese impenetrabili). Raffaele Palladino, che tanto ha inciso nella serie positiva che ha rilanciato le ambizioni viola, stavolta è incappato in scelte poco felici". Il Corriere Fiorentino, con la firma di Ernesto Poesio, inizia così il suo commento sul ko della Fiorentina in casa, contro il Napoli. Prosegue poi la spiegazione: "Non si può parlare però di esperimento. Perché Palladino è ormai al timone della nave viola da sei mesi, perché il tecnico ha già dimostrato di sapere mischiare le carte e di non temere i cambi di modulo e perché le scelte di ieri appaiono soprattutto dettate da un evidente calo fisico di alcuni giocatori oltre che dalla ricerca di nuove soluzioni dopo il drammatico malore di Edoardo Bove.

"Otto gol subiti nelle ultime 4 di campionato appaiono come la spia più preoccupante di una squadra che sembra aver perso solidità e capacità di lottare insieme. In sostanza la vera essenza della cavalcata di novembre. Urgono correttivi. E non solo dal mercato".