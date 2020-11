BATI, Parole di Prandelli rimbalzano in Argentina

"Bati ancora non l’ho sentito per via del fuso orario. Si è parlato di un suo ritorno in società e sarei entusiasta per tutto quanto rappresenta per la Fiorentina. Se ne può parlare più avanti di questo. Il suo ritorno sarebbe un valore aggiunto". Sono state queste le parole del neo allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli durante la conferenza stampa in merito ad una possibile entrata di Batistuta in società. Secondo il tecnico, il bomber argentino, a livello societario, potrebbe svolgere un ruolo speciale. Le sue parole non sono passate inosservate, considerando che anche in passato c'è stata la possibilità di entrata per Batistuta all'interno della società. Le parole di Prandelli sono arrivate anche in Argentina: molte testate giornalistiche argentine hanno riportato le parole del mister, alimentando così le voci e facendo sognare i tanti che sperano di rivedere Bati di nuovo a Firenze. Qui sotto alcuni tweet di alcune testate argentine che hanno pubblicati le parole di Prandelli.

El nuevo director técnico de la Fiorentina llamará a Gabriel Batistuta para cumplir con un rol especial https://t.co/8gRX7Bqi4Q — infobae (@infobae) November 10, 2020

😱 #SerieA El nuevo DT de Fiorentina quiere a Batistuta en un rol especial



Cesare Prandelli, flamante entrenador del Viola, llamará en un futuro al ex delantero e ídolo del club para que se sume como entrenador de delanteros.https://t.co/dGUmQ5FCYG — TyC Sports (@TyCSports) November 11, 2020