Gudmundsson verso il riscatto. Gazzetta: "Senza processo non ci sarebbero dubbi"

Su un Albert Gudmundsson pronto a scendere in campo da titolare per la quarta volta consecutiva si concentra stamani La Gazzetta dello Sport che parla anche delle possibilità di riscatto a fine stagione dell'islandese. Ora che Gud è il vero Gud, anche il riscatto a 17 milioni (oltre ai 6 di prestito oneroso già versati al Genoa) diventa un argomento centrale. Se non fosse per la vicenda processuale che lo vede coinvolto l’attaccante sarebbe già viola a titolo definitivo, scrive la rosea. La Fiorentina lo ha voluto, cercato per mesi e non esiste un minimo dubbio sull’aspetto tecnico perché l’islandese è l’esempio di qualità che i viola vogliono assicurarsi per crescere in ambizione. La sensazione è che, entro l’estate, una soluzione verrà trovata.

Il rendimento in numeri di Gudmundsson

I numeri stanno andando al loro posto dopo l'inizio di stagione a singhiozzo, ora manca solo la continuità. Perché se è vero che le reti sono 8 in questa stagione, a differenza della scorsa dove questa cifra fu raggiunta a ottobre, è anche vero che la media gol per minuto dice che Gudmundsson segna in pratica ogni 120 minuti, poco meno di una partita e mezzo. Senza contare gli assist. Senza infortuni ora il futuro potrà permettere all'attaccante islandese di ritrovare quella continuità che a causa degli infortuni è mancata: il finale di stagione si prospetta elettrizzante.