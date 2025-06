Gudmundsson, tanti dubbi dei viola e un'offerta dall'Atalanta. Tra il 16 e 18 la decisione

Se c'è una situazione davvero delicata tra quelle a cui sta lavorando la Fiorentina, riguarda sicuramente Albert Gudmundsson. Prende in consegna il tema il Corriere Fiorentino, in cui si ricapitolano i grandi dubbi che nutre il club sull'ipotetico riscatto del giocatore. Perché i viola dovrebbero sborsare 17 milioni al Genoa, dopo che l’estate scorsa ne erano già stati versati 8 per il prestito oneroso: secondo regolamento, si decideranno infatti tra il 16 e il 18 giugno prossimo le opzioni relative ai diritti di riscatto rimaste pendenti, ed è entro quella data che la Fiorentina dovrà decidere cosa fare con il suo discusso numero 10.

Nella stagione appena conclusa, l'islandese ha collezionato 33 presenze complessive, condite da 8 gol (2 in Conference, 6 in campionato con 3 rigori), ma i tanti infortuni e il rendimento altalenante non hanno convinto appieno la società viola. Dubbi che pesano di fronte a una valutazione economica ancor prima che tecnica, sulla quale inevitabilmente servirà il parere anche del nuovo allenatore. Sotto questo profilo è lecito pensare che il destino di Gudmundsson sarà uno dei primi argomenti da affrontare con il successore di Palladino. Se le prime idee filtrate dal Viola Park erano legate a nuovi colloqui da avviare con il Genoa per limare le cifre, gli ultimi rumors in arrivo dalla Liguria raccontano di altre offerte già pervenute a Pegli, inclusa quella dell’Atalanta dove si riformerebbe la coppia con Retegui che tanto bene fece in maglia rossoblu. Un bivio che si prospetta sul cammino della Fiorentina nel quale imboccare la strada giusta, per non ritrovarsi al punto di partenza, ma anche di fronte al quale (entro due settimane) serve mettere davanti chi Gudmundsson potrebbe doverlo gestire per tutto l’arco del prossimo anno. Con risultati, si spera, migliori di quelli visti in questa stagione.