FirenzeViola Il Milan riflette su Sottil: no al riscatto ma potrebbe restare in prestito

Mentre i dirigenti della Fiorentina si interrogano sul futuro della panchina, il Milan, che recentemente ha annunciato sia l'avvento di Igli Tare come nuovo dirigente che Massimiliano Allegri come nuovo allenatore, sta valutando cosa fare con Riccardo Sottil. L'attaccante, arrivato in rossonero a gennaio scorso con la formula del prestito con diritto di riscatto ha collezionato appena 8 presenze totali, 6 in campionato e 2 in Coppa Italia, senza aver messo a referto alcun gol né assist.

I rossoneri però non avrebbero ancora scartato del tutto l'ipotesi di confermarlo in vista della prossima stagione, anche se è già stata esclusa la possibilità che venga riscattato a 10 milioni come previsto dall'accordo stipulato in inverno. Il Milan presto parlerà col suo procuratore, poi incontrerà anche la Fiorentina. Per lui si potrebbe prospettare un altro anno in prestito con i rossoneri. Molto dipenderà anche dalla parola di Allegri, che a breve inizierà a parlare con la sua nuova società i piani di mercato futuri.