De Rossi una mente raffinata e curiosa. Gazzetta: "Ideale per la Fiorentina"

La Gazzetta dello Sport si sofferma su Daniele De Rossi come tecnico di prospettiva. Con la Roma è finita troppo presto - si legge - e sicuramente prima che l’allenatore potesse applicare in toto le sue ottime idee. Il passato da centrocampista centrale d’eccellenza lo ha aiutato nella trasformazione in allenatore ma non lo ha limitato. L’ex capitan Futuro giallorosso ha infatti una mente raffinata, è una persona curiosa, conosce il calcio e le sue sfumature, ha studiato non accontentandosi della propria esperienza da calciatore. E in questo momento probabilmente la Fiorentina sarebbe la destinazione ideale, una possibilità di crescita per entrambe le parti.