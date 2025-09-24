Gudmundsson, Stadio avverte: se stesse fuori contro il Pisa si aprirebbe un caso

Si parla diffusamente di Albert Gudmundsson e dei suoi acciacchi fisici sulle colonne odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio. Come scrive il quotidiano, Stefano Pioli ha motivato la sua scelta di escludere il numero 10 dalla sfida col Como facendo riferimento alle condizioni insoddisfacenti del giocatore. «Non l'ho visto bene in settimana» le parole del tecnico, che due giorni prima in conferenza stampa aveva però dichiarato: «Gudmundsson non è ancora al 100% ma sta lavorando con la squadra e sono convinto che sarà disponibile per giocare domenica» facendo trapelare quindi dell’ottimismo su un suo impiego durante la sfida, se non addirittura dal primo minuto. Sta di fatto che il classe '97 ha raccolto appena 155 minuti in Serie A (nemmeno due partite piene).

La domanda è lecita, anche perché se Gudmundsson dovesse essere tagliato fuori pure dall’impegno col Pisa di domenica prossima si aprirebbe ufficialmente un caso. La Fiorentina deve indiscutibilmente poter contare sulle qualità del suo pezzo pregiato, che prima di ridiscutere l’accordo col Genoa si accingeva a diventare l’acquisto più costoso della storia viola.