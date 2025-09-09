L'Italia Under 21 vince 1-0 con la Macedonia del Nord. Ndour protagonista

di Redazione FV

Buona anche la seconda per l'Italia Under 21 del nuovo tecnico Silvio Baldini che vince anche contro la Macedonia di misura, dopo l'esordio dell'allenatore con il 2-1 al Montenegro. Stavolta la partita di qualificazione degli azzurrini al prossimo europeo di categoria termina 1-0: a decidere è una rete di Marianucci, giovane difensore acquistato questa estate dal Napoli.

Ma sul gol protagonista è stato anche il giocatore della Fiorentina Cher Ndour che ha prodotto l'assist in mischia per il compagno e ha terminato un'altra partita da leader della formazione giovanile italiana che aggancia la Polonia al primo posto nel girone con entrambe le squadre a punteggio pieno dopo le prime due sfide. 