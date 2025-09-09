Vendita dei biglietti per Fiorentina-Napoli: domani la comunicazione
Sarà domani la giornata in cui si conoscerà la decisione definitiva del Viminale sulla vendita libera dei biglietti per l'Artemio Franchi in vista della partita di domenica sera tra Fiorentina e Napoli. Dopo la riunione del Casms (il comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive), la decisione è attesa dai tifosi che non hanno sottoscritto l'abbonamento per conoscere se la vendita dei tagliandi per assistere alla sfida sarà libera oppure soggetta a restrizioni per motivi di ordine pubblico. Lo stesso si aspettano le centinaia di tifosi partenopei che vogliono seguire la squadra attualmente Campione d'Italia.
