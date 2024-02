GUDMUNDSSON, Filtra pessimismo: poche speranze

Fonte: da Milano - Pietro Lazzerini

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La trattativa per portare Albert Gudmundsson è vicina ad essere definitivamente saltata. La Fiorentina non ha ancora rilanciato rispetto alle richieste del Genoa e a questo punto filtra pessimismo perché il tempo stringe: a poco più di 4 ore dalla chiusura del mercato è difficilissimo pensare di poter arrivare ad un accordo. Ancora non è arrivato il no definitivo, ma le possibilità che Gudmundsson non arrivi a Firenze sono in netta crescita e al momento la società viola non ha fatto trapelare la volontà di andare su altri profili.