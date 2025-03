Gudmundsson, che elogi a Palladino: "Lavoratore vero: non penso dorma la notte. Lui decisivo per me"

L'attaccante della Fiorentina Albert Gudmundsson ha rilasciato una lunga intervista a Radio Serie A, affrontando vari temi. Ecco alcuni passaggi salienti:

"Sono un giocatore che ama divertirsi in campo, fare qualcosa di speciale e cercare di fare la differenza. A tutti piace segnare, ma anche a me piace fornire assist. Voglio ricevere la palla tra le linee, girarmi e mettere in difficoltà la difesa avversaria."

Riguardo al mister, Gudmundsson ha parlato del suo forte legame con lui: "Palladino ha avuto un’influenza decisiva nella mia scelta di venire a Firenze. Sapevo che aveva fatto un ottimo lavoro con il Monza l’anno scorso, che era molto motivato e desideroso di portarmi qui. Questo mi ha fatto sentire cercato e apprezzato. Il nostro rapporto è ottimo: è una persona tranquilla, ma dentro di lui c'è la voglia di vincere ogni partita. Ovviamente è un grande lavoratore: lo vedo arrivare per primo in ufficio e andare via per ultimo. Non sono nemmeno sicuro che dorma. Sono molto contento di averlo come allenatore."

Un confronto tra il suo passato al Genoa e il presente alla Fiorentina: "La differenza principale tra la Fiorentina e il Genoa sono le aspettative. Il Genoa è tornato dalla Serie B solo pochi anni fa, quindi è comprensibile che la Fiorentina abbia ambizioni più alte, soprattutto dopo tre finali europee consecutive. Le aspettative sono alte nei nostri confronti. Ho scelto la Fiorentina perché è un grande club con una storia importante e una città meravigliosa. Credo che ci sia ancora molto spazio per migliorare e crescere. Spero di poter dare il mio contributo per rendere la squadra più forte e magari vincere qualche titolo in futuro."

Infine, ha detto: "Devo ammettere che a Firenze manca il mare. A Genova l'acqua è fantastica, cristallina. Vengo dall'Islanda, sono abituato a vedere il mare ogni giorno, e probabilmente è la cosa che mi manca di più di Genova."