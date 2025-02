Gudmdundsson va ko e il CorSport scrive: "1-2 mesi di stop. Che fare del riscatto?"

L’edizione odierna del Corriere dello Sport - Stadio scrive dell’infortunio di Albert Gudmundsson. Da definire i tempi di recupero, ma la sensazione è che servirà come minimo un mese (se non due...). Se Gudmundsson poteva risultare in dubbio per la trasferta di Verona, adesso è certo che l'attaccante nato a Reykjavík resterà ai box per molto più tempo. La speranza è di riaverlo per la fine di marzo, tuttavia resta complicato azzardare previsioni considerando che non è chiara l'intensità del dolore. Quest'ultimo - il grado di sofferenza del calciatore - è un aspetto dirimente, trattandosi di una zona molto sensibile. La stagione dell'islandese stenta incredibilmente ad accendersi, tra problemi fisici e una forma insufficiente.

Dopodiché il quotidiano ricorda i termini dell’accordo con il Genoa per l’islandese. Un'operazione da 8 milioni di prestito oneroso, e 17 (più 3,5 di bonus) di eventuale riscatto. Ma siamo sicuri - si legge - che i viola lo eserciteranno? Il gioco vale la candela?