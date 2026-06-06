Grecia-Italia, i numeri di maglia dei violazzurri: la 10 ancora a Ndour. Fortini cambia
FirenzeViola.it
Sono stati da poco resi noti dalla FIGC i numeri di maglia con cui l'Italia domani scenderà in campo ad Heraklion per affrontare in amichevole la Grecia, dopo il successo di pochi giorni fa ottenuto sul Lussemburgo. I tre giocatori della Fiorentina convocati hanno scelto i seguenti numeri: Ndour avrà ancora la prestigiosa casacca numero 10, Comuzzo ha confermato la numero 15 mentre il terzino Fortini, dopo l'addio di Palestra, ha optato per la maglia numero 2.
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Giornalista di FirenzeViola.it, storica firma del progetto dedicato all’attualità della Fiorentina. Collabora inoltre con La Nazione ed è una delle voci di Radio FirenzeViola, dove conduce la rassegna stampa “Buongiorno Firenze”.
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