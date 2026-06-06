Grecia-Italia, i numeri di maglia dei violazzurri: la 10 ancora a Ndour. Fortini cambia

vedi letture

Sono stati da poco resi noti dalla FIGC i numeri di maglia con cui l'Italia domani scenderà in campo ad Heraklion per affrontare in amichevole la Grecia, dopo il successo di pochi giorni fa ottenuto sul Lussemburgo. I tre giocatori della Fiorentina convocati hanno scelto i seguenti numeri: Ndour avrà ancora la prestigiosa casacca numero 10, Comuzzo ha confermato la numero 15 mentre il terzino Fortini, dopo l'addio di Palestra, ha optato per la maglia numero 2.