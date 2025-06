Social "Grazie Capitano": la Fiorentina saluta Biraghi con un post sui social

Dopo otto anni, sette stagioni, 266 presenze (15 reti e 41 assist), di cui la maggior parte con la fascia al braccio, Cristiano Biraghi non è più un giocatore della Fiorentina. La notizia è di ieri, col riscatto esercitato dal Torino, che dopo averlo preso in prestito a gennaio ha versato 250mila euro nelle casse della Fiorentina per trasformare l'operazione in un acquisto a titolo definitivo. Il saluto, da parte del club di Rocco Commisso, è stato affidato oggi a un post condiviso sui social. Ecco il messaggio della Fiorentina per Biraghi: "Grazie, Capitano. Il Presidente Rocco Commisso, sua moglie Catherine, la loro famiglia e tutta la dirigenza della Fiorentina salutano con affetto e gratitudine Cristiano Biraghi, ringraziandolo per l’impegno, la professionalità e la passione con cui ha onorato la maglia viola in questi anni.

Cristiano non è stato solo un giocatore, ma un punto di riferimento dentro e fuori dal campo, un Capitano vero, capace di guidare il gruppo con orgoglio e cuore. In bocca al lupo per la tua prossima avventura, Cristiano. Firenze sarà sempre casa tua".