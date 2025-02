Dagli inviati "Grandissimo primo tempo. Da lunedì penseremo al Cagliari". Queste le parole di Galloppa dopo Fiorentina-Sampdoria

vedi letture

Fiorentina-Sampdoria finisce 2-1. I viola di Galloppa non si fermano più, conquistano il quinto successo consecutivo in campionato e raggiungono il secondo posto in classifica. Dopo il match il tecnico dei gigliati Daniele Galloppa ha analizzato così il match e la stagione: "Speravamo di avere questi numeri. Io ci spero sempre. Ad inizio anno avevo buone sensazioni quando siamo partiti per il ritiro con la rosa al completo. Pensavo che potessimo toglierci qualche soddisfazione. Ancora però non abbiamo fatto nulla. Oggi devo fare i complimenti ai ragazzi. Hanno fatto un primo tempo di altissimo livello nonostante le varie vicissitudini. Io sono sereno. Gliel'ho detto ai ragazzi, sappiamo su cosa abbiamo lavorato e cosa dobbiamo fare. E loro hanno fatto e hanno portato a casa una grandissima partita".

Ha ricevuto una chiamata dal presidente Commisso?

"Sì ci ha videochiamati adesso per farci i complimenti. Fa sempre piacere, non è mai scontato. Per me è sempre una gioia. Mi mandi messaggi ogni volta che vinciamo e per fortuna ora me li manda spesso. Gli mandiamo un grande abbraccio".

Sullo scontro con la Roma dopo la Coppa Italia

"E' bello. Un'atmosfera che sarà ancora più bella perché noi ci arriviamo al meglio. Per noi è bello vivere queste partite. Mercoledì abbiamo una gara dura in Coppa Italia contro il Cagliari quindi domani ci riposiamo e poi da lunedì penseremo al Cagliari".

Coppa Italia che deve essere un obiettivo

"Vi siete abituati bene. Noi ci proveremo. Per e la società è un appuntamento importante e daremo tutto per arrivare in fondo anche quest'anno".

Oggi il primo gol di Mazzeo, quanto è soddisfatto?

"Sono contento perché può sempre essere un'arma diversa. ha strappo nell'uno contro uno. Ci può dare una mano. Sapevamo che la Sampdoria gioca sull'uno contro uno e noi l'avevamo preparata per isolare i nostri giocatori uomo contro uomo sull'esterno. Tre quattro volte gli si è presentata l'occasione e ha fatto bene. Deve continuare perché per noi è un'arma in più".

Vittoria in rimonta, questo è carattere?

"Non mi fermo agli episodi. La squadra ha sempre avuto carattere, appena ha fischiato l'arbitro. Nonostante le condizioni in cui eravamo la squadra ha fatto veramente un bel primo tempo e non meritavamo di finirlo 1-0. Poi dopo sono stati bravi a ribaltarla con quei due episodi".

Sul centrocampo e la partita di Gudelevicius e Keita

"Oggi è stata una partita di duelli. Sapevamo che una mezzala loro ci avrebbe portato via Ievoli e quindi lì nel mezzo c'era bisogno di loro. Sapevamo che la partita sarebbe stata questa, Moussa è arrivato solo oggi per giocare e si è calato subito bene in partita. A centrocampo tutti e tre hanno fatto veramente una grande gara".