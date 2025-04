Gosens, recupero (e riscatto) avvolto nel mistero: lo staff lo monitora giornalmente

Sulle pagine odierne de La Nazione si parla questa mattina della situazione medica legata a Robin Gosens, giocatore in forte dubbio in vista delle prossime gare sul quale l’allerta in casa viola, adesso, è davvero molto alta. E non è una frase fatta, visto che dall’espressione (e dalle parole off records) di Palladino nel post partita di Milano si intuiva già tutto il timore che lo stop del tedesco potesse prevedere tempi di recupero lunghi. Report ufficiali legati alle condizioni del terzino non sono per il momento arrivati (lo staff medico viola preferisce monitorare le condizioni dell’ex Atalanta giorno dopo giorno, per capire quale sia la terapia giusta da mettere in pratica) e dunque, ad oggi, ogni previsione circa il suo ritorno in campo rischierebbe di essere azzardata. Anche per questo è difficile conoscere quando il giocatore potrà riprendere a giocare: scontata, in ogni caso, l'assenza sia giovedì in Conference che domenica in campionato con il Parma. C’è poi il filone legato al suo contratto: al riscatto obbligatorio del tedesco mancherebbero una manciata di presenze e uno stop più lungo del previsto del terzino cambierebbe le carte in tavola.