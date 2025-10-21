Gimenez e il teatrino della simulazione: mano sul volto a sinistra e ghiaccio a destra

Redazione FV

Anche La Nazione torna sul rigore di domenica sera assegnato al Milan, dove Gimenez simula in modo piuttosto clamoroso di essere stato colpito al volto da Parisi. A questo proposito il quotidiano propone e pubblica delle immagini a corredo dove si vede che il lieve tocco dell’esterno viola è sulla guancia sinistra dell’attaccante messicano, mentre invece, quando viene soccorso, i sanitari del Milan gli applicano la borsa del ghiaccio sulla parte destra del volto, a testimonianza del fatto che la “carezza” di Parisi forse non aveva fatto così male lì dove effettivamente è avvenuta.

Una battaglia — quella della lotta ai simulatori — che l’AIA combatte fortemente da inizio stagione. Il tema dell’inganno è centrale.