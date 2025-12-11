Giallo pesante per Ndour: salterà la sfida di giovedì prossimo a Losanna

di Redazione FV

Ammonizione pesante al 44’ per Cher Ndour per un fallo a centrocampo su Tymchyk: il centrocampista viola era infatti diffidato e dunque sarà costretto a saltare la prossima sfida dei viola in Conference League in programma tra una settimana a Losanna.