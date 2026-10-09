Fagioli sul suo passato: "Sono stato un incosciente ma ho fatto male solo a me stesso"

Nicolò Fagioli ha parlato a Sportweek. Il centrocampista della Fiorentina ha raccontato il periodo personale che sta vivendo ma anche del periodo difficile legato alle scommesse in un'intervista che uscirà nei prossimi giorni. Ecco alcune anticipazioni: "Sono stato un incosciente, ma non mi odio. Non ho fatto male a nessuno se non a me stesso.

Ora devo diventare uomo" ha dichiarato il giocatore, in riferimento agli errori commessi in passato e che gli sono costati anche una lunga squalifica. Sui suoi obiettivi, il centrocampista ha dichiarato: "Prima non avevo paura di niente, neanche della squalifica. Ora penso che ogni anno in più debba essere migliore del precedente".