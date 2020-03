GAZZETTA, Assalti a Castrovilli. Ma a vuoto

Come scrive La Gazzetta dello Sport, il presidente dell'Inter Steven Zhang si è presentato di persona da Joe Barone dopo la partita di Coppa Italia per chiedere di fare il prezzo del cartellino di Gaetano Castrovilli. E anche la Roma sta lavorando da tempo per convincere i dirigenti viola ad aprire una trattativa. Assalti a vuoto, però. Perché il centrocampista rimane un simbolo della Fiorentina, tant'è che in autunno - si legge - quasi certamente allungherà il suo contratto con il club gigliato di altri dodici mesi.