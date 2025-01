FUNARO, Franchi? Polemica di Casini pretestuosa

FirenzeViola.it

Dopo le parole di Francesco Casini (Italia Viva), che aveva evidenziato, criticandola, la spesa di dieci milioni attribuita al progetto Franchi nel bilancio Comunale, la sindaca di Firenze Sara Funaro ha risposto, sempre in Consiglio Comunale. Questo quanto riportato da Ansa: "Consigliere Casini, cambi argomento: non parli sempre dello stadio. Va a riportare all'attenzione un tema che non è una novità. I soldi che ci sono in questo bilancio sullo stadio sono esattamente quelli che c'erano nel bilancio passato. Sono gli stessi, non è cambiato nulla". Lo ha detto la sindaca di Firenze Sara Funaro, replicando in Consiglio comunale al capogruppo di Iv Francesco Casini. Secondo Funaro si tratta di "una polemica pretestuosa".

Nella replica della prima cittadina, durante la discussione in aula per il bilancio preventivo 2025-2027, Funaro si è rivolta anche al consigliere della lista Schmidt Paolo Bambagioni che ha fatto riferimento alle "assenze" della sindaca in aula. Funaro ha affermato che "prima di tenere attenzione sulla presenza della sindaca, mi sarei rassicurato che quello che è il suo rappresentante" Eike Schmidt "fosse ben presente in aula. Vi faccio presente che la sindaca, se non viene in Consiglio, è ovvio che comunica i motivi per cui non c'è. Se non viene in Consiglio, è perché ha cose importanti da fare per l'amministrazione e mandare avanti la città". "La notizia di oggi è che consigliere Schmidt non è più il capo dell'opposizione", ha dichiarato Funaro replicando alla capogruppo di Fdi Angela Sirello. A Cecilia Del Re, capogruppo di Fd, che ha parlato di "nessuna novità rispetto al passato", Funaro ha replicato suggerendo di "aprire una scuola di trasformismo" rimarcando quelle che erano le sue posizioni negli anni in cui ricopriva il ruolo di assessora. Guglielmo Mossuto, capogruppo della Lega, si è rivolto a Funaro più volte usando il termine di 'sindaco' declinato al maschile. "A Mossuto vorrei rispondere con una battuta - ha concluso Funaro -. Lei mi dice che mi vuole chiamare sindaco, io da oggi la chiamerò consigliera". Nel pomeriggio riprenderà la seduta con la discussione sugli emendamenti - 19 in totale, di cui 11 da Fdi e nessuno da Spc "per scelta politica", come chiarito dal capogruppo Dmitrij Palagi - e poi con la votazione.