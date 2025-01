CASINI, Altri 10 milioni nel nuovo bilancio per il Franchi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Durante il Consiglio Comunale di Firenze che si è tenuto stamani, il Consigliere Comunale ed ex sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini (Italia Viva), è tornato a parlare della questione stadio Franchi in merito ad alcune spese venute fuori dal bilancio del Comune, in particolare alla voce nuovi mutui per finanziare nuovi investimenti. Queste le parole riportate da Italpress: "Sapevamo del mutuo acceso sul Padovani. La novità è rappresentata dai 10 milioni per il generico stadio comunale e impianti sportivi. Ritroviamo nel piano investimenti 4,64 milioni per il progetto di riqualificazione Nervi nel 2025, 3,3 milioni per quanto riguarda il 2026.

Ora, oltre alla montagna di soldi pubblici spesi per uno stadio che un privato avrebbe fatto con soldi propri, noi ci indebitiamo per altri 10 milioni sul progetto Franchi, soldi che vengono sottratti a scuole, edilizia popolare e altro. Questo per noi è qualcosa che non esiste. Io l'ho evidenziato: ci sono cose buonissime ma ci sono troppe voci che non mi tornano su questo bilancio".